Эксперт Воротников: эскалация между Индией и Пакистаном повысит интерес к Севморпути

КРАСНОЯРСК, 8 мая. /ТАСС/. Эскалация военного конфликта Индии и Пакистана поставит под угрозу безопасность судоходства в части Индийского океана и повысит интерес других государств к Северному морскому пути.
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