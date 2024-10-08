В «Зените» назвали сроки восстановления лидера команды Максима Глушенкова

Предварительный срок восстановления - около месяца Петербургский «Зенит» опубликовал результаты обследования лидера команды Максима Глушенкова, у которого было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.
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