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Регионы России

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Этап Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде отменён

Этап Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде отменён

Этап серии Гран-при России по фигурному катанию, запланированный на 16–19 октября в Нижнем Новгороде, отменён.

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