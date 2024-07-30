Госдума обязала владельцев telegram-каналов сообщать о себе в Роскомнадзор

Госдума РФ приняла закон, обязывающий владельцев публичных каналов в социальных сетях и мессенджерах, таких как Telegram, регистрировать свои каналы в Роскомнадзоре, если у них более 10 тысяч подписчиков.
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