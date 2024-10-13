🎥 В «Артеке» снимают приключенческий фильм для всей семьи Фильм «Артек. Большое путешествие», полюбившийся многим семьям, получил продолжение.
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🎥 В «Артеке» снимают приключенческий фильм для всей семьи Фильм «Артек. Большое путешествие», полюбившийся многим семьям, получил продолжение.