Чему радуются и на что жалуются жители Горностаевки Ленинского района

В прошлый раз «Крымская газета» приезжала в село два года назад (№ 241 от 27 декабря 2024 года). Что же изменилось за это время? Работы по всем фронтам Светлана, продавец: – Около трёх лет назад в село провели газ.
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