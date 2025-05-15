Командующие группировками ВС РФ доложили Путину о состоянии дел на передовой

МОСКВА, 15 мая, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с командующими группировками Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции получил доклады о текущей ситуации на передовой.
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