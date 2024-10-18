Власти хотят обязать самокатчиков получать права. ☝️☝️☝️ Также предлагается увеличить минимальный возраст вождения самокатов с 16 лет, пишут Известия.
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Власти хотят обязать самокатчиков получать права. ☝️☝️☝️ Также предлагается увеличить минимальный возраст вождения самокатов с 16 лет, пишут Известия.