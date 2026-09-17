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Царьград

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МВФ сообщил о замедлении роста мировой экономики до 0,7% в 2026

МВФ сообщил о замедлении роста мировой экономики до 0,7% в 2026

По данным МВФ, во втором квартале 2026 года глобальная экономика замедлила рост до 0,7%. Европа поднялась на 0,6%, а Азия снизила темпы до 0,9%.

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