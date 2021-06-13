Несекретные материалы

13 680 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Чего беситься из-за каждого высунутого языка? Нас просто дразнят, чтобы мы не обращали внимания на то, что они и так ...«Нас испытывают н...
  • Гаражный кооператив ЛАДА
    Всё о Дарвине мечтают правители, а то давно заткнули ротики этим тварям и занялись восстановлением реального, произво...Всем внутренним в...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Так надо поляков России на место поставить... Да и они России должны за геноцид и издевательства над военнопленными и...Польша: нет, мы н...

Крымская реальность и пустая болтовня в киевской цирюльне

Крымская реальность и пустая болтовня в киевской цирюльне

За первые пять месяцев этого года Крым посетили почти два миллиона туристов и это только начало Скоро наступит традиционный туристический сезон, хотя пока купаться ещё холодновато — море в этом году из-за прохладной весны прогревается медленнее.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх