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Бобровский впервые сыграл за «Торонто», отразив 10 из 11 бросков «Монреаля» за 28:36 в выставочном матче

Вратарь « Торонто » Сергей Бобровский впервые сыграл за клуб.  Россиянин, которому 20 сентября исполняется 38 лет, вышел в старте на выставочный матч против « Монреаля » (4:1).

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