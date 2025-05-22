МИД объяснил, кто должен подписывать меморандум с Россией от Украины: Зеленский не подходит

Подписывать договоренность должен человек, имеющий мандат от народа.В МИД заявили, что для подписания меморандума с Россией Украине необходимо новое, легитимное руководство, избранное народом.
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