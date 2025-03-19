Юрист раскрыл, почему категорически нельзя моргать фарами, предупреждая о патруле ГАИ

На дороге давно сложилась система негласных сигналов, помогающих водителям общаться между собой. Короткое включение аварийки служит выражением благодарности, а двойное мигание дальним светом зачастую используется для предупреждения о находящемся впереди экипаже ДПС, ведущем проверку.