Юрист раскрыл, почему категорически нельзя моргать фарами, предупреждая о патруле ГАИ

На дороге давно сложилась система негласных сигналов, помогающих водителям общаться между собой. Короткое включение аварийки служит выражением благодарности, а двойное мигание дальним светом зачастую используется для предупреждения о находящемся впереди экипаже ДПС, ведущем проверку.
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