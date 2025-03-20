В Калининском районе пятиклассник ударил одноклассника складным ножом в лицо. Как стало известно Мойке78, конфликт 18 марта начался с того, что один из мальчиков оскорбил мать другого.
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В Калининском районе пятиклассник ударил одноклассника складным ножом в лицо. Как стало известно Мойке78, конфликт 18 марта начался с того, что один из мальчиков оскорбил мать другого.