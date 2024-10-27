В Танзании выпустили сказки Пушкина на языке суахили

В Русском доме в столице Танзании прошла презентация переведенного на суахили сборника сказок Александра Пушкина, который включает три произведения — «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о царе Салтане» и «Сказку о золотом петушке», сообщает ТАСС.