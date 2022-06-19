Тренер сборной Норвегии по лыжам: мы повесили на стену фото Большунова для мотивации

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум признался, что для его команды одной из главных мотиваций в предстоящем сезоне является победа над россиянином Александром Большуновым «Мы повесили на стену фото Александра Большунова.
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум признался, что для его команды одной из главных мотиваций в предстоящем сезоне является победа над россиянином Александром Большуновым «Мы повесили на стену фото Александра Большунова.
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