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Тренер сборной Норвегии по лыжам: мы повесили на стену фото Большунова для мотивации

Тренер сборной Норвегии по лыжам: мы повесили на стену фото Большунова для мотивации

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум признался, что для его команды одной из главных мотиваций в предстоящем сезоне является победа над россиянином Александром Большуновым «Мы повесили на стену фото Александра Большунова.

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