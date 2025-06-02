Экс-главу «Инвалидов войны» задержали по делу о мошенничестве на 1 млрд рублей

Сотрудники полиции задержали экс-главу Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы («Инвалиды войны») и бывшего руководителя НКО «Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн «Ветеран-Русь».
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