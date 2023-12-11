В России сохранился спрос на золото вопреки рекордному росту цен

В 2023 году состоятельные россияне продолжили покупать золотые слитки. Несмотря на значительный рост цен, спрос на драгоценный металл оставался высоким, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей российских банков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии