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Аргументы и Факты

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Вдова автора хита «Казанова» рассказала о благородном поступке Кобзона

Вдова автора хита «Казанова» рассказала о благородном поступке Кобзона

Вдова поэта Николая Зиновьева, автора хитов «Зеленый свет светофора», «Дельтаплан», «Паромщик», «Казанова» и других, лауреат Госпремии СССР актриса Елена Борзова рассказала в интервью aif.

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