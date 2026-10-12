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Царьград

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Суд ввел наблюдение в пермской компании с долгами на 78,8 млн рублей

Суд ввел наблюдение в пермской компании с долгами на 78,8 млн рублей

Арбитраж Пермского края по заявлению самой компании признал ООО «Строительная компания “Славянский дом”» несостоятельным, установив, что при долге в 78,8 млн рублей организация не имеет ресурсов для его погашения.

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