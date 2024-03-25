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Сказ о том, как бандеровские ублюдки под дикое гыканье казну России пополняют

Сказ о том, как бандеровские ублюдки под дикое гыканье казну России пополняют

     Из мира суровой реальности: США после скачка цен на нефть в связи с ударами ЧВК НАТО ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам России, вдруг поняли, что РФ это выгодно! )))    Рост цен на нефть покрывает все издержки ударов БПЛА по российским заводам, НАТОвская ЧВК «ВСУ» фактически способствовала наполнению российского бюджета путем расхода сотен дронов-камикадзе)))    Украинские нацисты под вопли и гыканье, радуясь ударам по нефтеперерабатывающим заводам, по факту усиливали Россию, и США это по итогу признали)))     Как тут не сказать - эпические долбо.

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