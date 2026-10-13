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Следователи спустя почти 20 лет нашли второго похитителя мужчины из Москвы

Следователи спустя почти 20 лет нашли второго похитителя мужчины из Москвы

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Следователи столичного СК сумели установить обстоятельства похищения человека, совершенного почти 20 лет назад.

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