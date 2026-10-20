МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Комплексы связи, применяемые десантниками-связистами в зоне специальной военной операции, с начала спецоперации стали более мобильными и компактными, при этом сохранили бесперебойность, многоканальность, зашифрованность и высокую скорость передачи данных.