МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Комплексы связи, применяемые десантниками-связистами в зоне специальной военной операции, с начала спецоперации стали более мобильными и компактными, при этом сохранили бесперебойность, многоканальность, зашифрованность и высокую скорость передачи данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым