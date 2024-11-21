По делу Ларисы Долиной задержали еще одного подозреваемого

Расследование крупного мошенничества, в котором жертвой стала певица Лариса Долина, продолжается. В то время как артистка пытается через суд вернуть свою квартиру в Хамовниках, проданную под влиянием аферистов, правоохранительные органы ищут лица, которым Долина перевела деньги.
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