Минобороны: Су-34 ударили по замаскированной технике и живой силе ВСУ

Самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщили в четверг в пресс-службе Министерства обороны России.