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«Зима в Москве»: столица открывает самый масштабный проект сезона

«Зима в Москве»: столица открывает самый масштабный проект сезона

В столице стартует проект "Зима в Москве". В городе с 1 декабря заработали катки, открылся новый сезон фестивалей "Московское чаепитие" и "Усадьбы Москвы", а также дан старт конкурсу на самую необычную фотографию у городской елки.

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