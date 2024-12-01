«Зима в Москве»: столица открывает самый масштабный проект сезона

В столице стартует проект "Зима в Москве". В городе с 1 декабря заработали катки, открылся новый сезон фестивалей "Московское чаепитие" и "Усадьбы Москвы", а также дан старт конкурсу на самую необычную фотографию у городской елки.
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