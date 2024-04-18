Делом нейрохирурга, калечившего людей, заинтересовался Бастрыкин

В резонансном деле числятся трое пострадавших. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклады о том, как идет расследование уголовных дел по поводу хирургических операциях в одной из частных столичных клиник.
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