В Госдуме сообщили о начале выплат проиндексированных пенсий

Пенсионеры смогут получить проиндексированную пенсию уже в декабре благодаря длительным январским праздникам, что позволит выплатить пенсии заранее, сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
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