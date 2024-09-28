В Хилокском жилмассиве Новосибирска сломали ограничитель для фур

Конструкцию установили буквально 23 сентября, чтобы ограничить проезд большегрузных автомобилей.Жители улицы Малыгина, что располагается в скандально известном Хилокском треугольнике Новосибирска, сообщили о повреждении ограничителя для фур, который установили 23 сентября.