Полыхают 400 гектаров леса: пожары на Ямале подобрались к городам

РЕН ТВ В абсолютно экстремальных условиях приходится действовать спасателям на Ямале. Площадь пожаров только за сутки там выросла на 50 тысяч гектаров, активных очагов уже 130, а менять стратегию все время вынуждает ураганный ветер.