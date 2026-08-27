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Полыхают 400 гектаров леса: пожары на Ямале подобрались к городам

Полыхают 400 гектаров леса: пожары на Ямале подобрались к городам

РЕН ТВ В абсолютно экстремальных условиях приходится действовать спасателям на Ямале. Площадь пожаров только за сутки там выросла на 50 тысяч гектаров, активных очагов уже 130, а менять стратегию все время вынуждает ураганный ветер.

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