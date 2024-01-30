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Россиянам раскрыли порядок действий при появлении фурункулов

Россиянам раскрыли порядок действий при появлении фурункулов

Выдавливание прыщей и фурункулов в домашних условиях может привести к осложнениям, самое серьезное из которых — сепсис, предупредила заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии АПО ФНКЦ ФМБА России Елена Владимирова.

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