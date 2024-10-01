ФАС рассказала о недобросовестных практиках на рынке маркетплейсов

Продавцы маркетплейсов столкнулись с новыми практиками недобросовестной конкуренции. Как пишут «Известия», конкуренты могут заказывать большие объемы товара в удаленные регионы, тем самым выводя их из оборота, что приводит к убыткам для производителя.