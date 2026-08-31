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Царьград

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Минфин США усилит санкции против Ирана, новые меры каждую неделю

Минфин США усилит санкции против Ирана, новые меры каждую неделю

Минфин США планирует каждую неделю вводить новые санкции против структур, связанных с Ираном, начиная с банков.

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