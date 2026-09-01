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Царьград

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Наводнения в Непале унесли 20 банковских сейфов, ищут тысячи пропавших

Наводнения в Непале унесли 20 банковских сейфов, ищут тысячи пропавших

Полиция Непала ищет сейфы из 20 банков, смытые наводнениями 26 августа. В Расуве и других районах активны поиски пропавших без вести.

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