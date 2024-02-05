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Русская весна

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В ДНР обнаружен схрон украинской ДРГ с иностранным оружием (ВИДЕО)

В ДНР обнаружен схрон украинской ДРГ с иностранным оружием (ВИДЕО)

В Артёмовском районе ДНР обнаружен схрон с иностранным оружием, сделанный украинской ДРГ. В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и Росгвардии, в Артёмовском районе был выявлено место хранения РПГ RPG-76 польского производства (1 шт), РПГ RPG-75M чешского производства (1 шт), противотанковых мин ТМ и взрывателей к ним (9 шт), противопехотных мин МОН-50 (4 шт).

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Комментарии
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Константин Самарин
В подобных случаях надо ставить засады на диверсантов, и уничтожать вместе со схронами.
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13 час.

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