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Как выглядит особо охраняемая могила похороненного 24 года назад отца Ксении Собчак

Как выглядит особо охраняемая могила похороненного 24 года назад отца Ксении Собчак

Согласно официально версии, Анатолий Собчак скоропостижно скончался в гостинице "Русь" города Светлогорск Калининградской области от хронической ишемической болезни сердца, осложнившейся острой коронарной недостаточностью.

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