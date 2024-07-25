Как выглядит особо охраняемая могила похороненного 24 года назад отца Ксении Собчак

Согласно официально версии, Анатолий Собчак скоропостижно скончался в гостинице "Русь" города Светлогорск Калининградской области от хронической ишемической болезни сердца, осложнившейся острой коронарной недостаточностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии