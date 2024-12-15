8 советских телефильмов, снятых в одном помещении, да еще и за «три копейки». Но они вышли сильнее многих дорогих кинокартин. (История советского кино)

®oots (От Бобра всем добра)蝸牛そろそろ登れ富士の山 Умели в былые годы снимать телефильмы дешево, но не по качеству, а по затратам: декорации были условными, съемки велись в одном павильоне, актеры были в своей одежде.
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