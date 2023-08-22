Компания Uniqlo прекратила весь свой бизнес в России

Как пишут «Ведомости», компания Uniqlo (Япония) прекратила весь свой бизнес в России. По словам одного из партнеров Uniqlo, компания расторгла договоры аренды помещений для магазинов по всей стране, площадки уже начинают занимать другие ретейлеры.
Как пишут «Ведомости», компания Uniqlo (Япония) прекратила весь свой бизнес в России. По словам одного из партнеров Uniqlo, компания расторгла договоры аренды помещений для магазинов по всей стране, площадки уже начинают занимать другие ретейлеры.
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