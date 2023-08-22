Daily Moscow

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Компания Uniqlo прекратила весь свой бизнес в России

Компания Uniqlo прекратила весь свой бизнес в России

Как пишут «Ведомости», компания Uniqlo (Япония) прекратила весь свой бизнес в России. По словам одного из партнеров Uniqlo, компания расторгла договоры аренды помещений для магазинов по всей стране, площадки уже начинают занимать другие ретейлеры.

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