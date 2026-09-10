8 лет кормлю кота, а спать идет к мужу

Кормит его она, лоток моет она, к врачу возит тоже она, а спать кот идет к мужу. Каждый вечер, восемь лет подряд, мимо нее и на другую сторону кровати.
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Кошки разные бывают. Одна, как тут в описании. А вторая взаимно в упор не замечает того, кто не кормит и никак не заботится. Так-то.