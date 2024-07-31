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Газзаев о «Зените»: «По первым трем матчам сезона гегемония продолжается. Держать команду 6-7 лет на таком уровне, постоянно мотивировать – это и есть искусство тренера»

Команда Сергея Семака одержала 4 победы в 4 матчах на старте сезона с общим счетом 15:2. «Я знаю, чего стоит на протяжении шести-семи лет держать команду на таком уровне.

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