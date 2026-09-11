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Свыше 200 отделений МФЦ открыли в Подмосковье за 17 лет

Свыше 200 отделений МФЦ открыли в Подмосковье за 17 лет

В Подмосковье во вторую субботу сентября отметят День сотрудника МФЦ. Сеть офисов в регионе насчитывает 212 отделений, напомнили в пресс-службе губернатора региона Андрея Воробьева .

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