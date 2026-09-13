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Царьград

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Госдума: отопление включат при +8°С, если так будет 5 дней подряд

Госдума: отопление включат при +8°С, если так будет 5 дней подряд

Владимир Кошелев из Госдумы разъяснил, что региональные власти обязаны включать отопление, если среднесуточная температура воздуха держится ниже 8°C на протяжении пяти дней.

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