Госдума: отопление включат при +8°С, если так будет 5 дней подряд

Владимир Кошелев из Госдумы разъяснил, что региональные власти обязаны включать отопление, если среднесуточная температура воздуха держится ниже 8°C на протяжении пяти дней.
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