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Калужские новости

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В Калуге обновили программу развития культуры до 2030 года

В Калуге обновили программу развития культуры до 2030 года

Финансирование программы «Развитие культуры и искусства» в Калуге на 2025–2030 годы составит почти 5,95 млрд рублей, основная часть средств — из городского бюджета.

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