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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сака о травме: «Большинство видит препятствия, но мало кто видит возможности. Восстановление началось, вернусь более сильным!»

Сака о травме: «Большинство видит препятствия, но мало кто видит возможности. Восстановление началось, вернусь более сильным!»

Вингер «Арсенала» перенес операцию на задней поверхности бедра и пропустит более двух месяцев. «Большинство видит препятствия, но мало кто видит возможности.

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