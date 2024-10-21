Событие дня-Трафальгарское сражение. Все самые интересные события за 21 октября в России и в мире

Здравствуйте, уважаемые читатели! Надеюсь, вы отлично провели выходные, успели все сделать и зарядились энергией?) Сегодня, в понедельник, 21 октября, я расскажу вам, что интересного произошло в тот день в России и мире.
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