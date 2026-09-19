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Царьград

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Кот Тони привлек внимание избирателей на выборах в Курске

Кот Тони привлек внимание избирателей на выборах в Курске

На курском избирательном участке кот Тони вновь стал центром внимания. Семилетний питомец, уже участвовавший в голосованиях, создает позитивное настроение и радует избирателей, которые привыкли к его присутствию на таких мероприятиях.

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