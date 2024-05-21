Председатель Следственного комитета поручил провести проверку по информации о противоправных действиях группы лиц в Липецкой области

В социальных медиа сообщается, что в Липецке местный житель организовал многонациональную группировку, чтобы избивать и вымогать деньги у подростков, свои противоправные действия участники группы снимают на видео.
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