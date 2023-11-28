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«Музыкальных жанров много, но полов – только два». Фанаты «Байера» вывесили баннер о полах на матче с «Вердером», директор клуба их раскритиковал

«Музыкальных жанров много, но полов – только два». Фанаты «Байера» вывесили баннер о полах на матче с «Вердером», директор клуба их раскритиковал

На матче с «Вердером» в 12-м туре Бундеслиги фанаты «Байера» вывесили баннер с таким текстом: «Существует много музыкальных жанров, но полов – только два».

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