Норвегия ввела запрет на въезд русским туристам с 29 мая

Власти Норвегии решили ввести очередные меры, дискриминирующие русских граждан.В пресс-релизе правительства скандинавского государства говорится об ужесточении ограничений на въезд нашим соотечественникам.
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