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Владимир Плющев: «В КХЛ проще пробиться не через МХЛ, а через низшие лиги Северной Америки. Ущербный подход, наш провинциальный менталитет работает»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о взаимодействии КХЛ с МХЛ. – В МХЛ такое же сонное состояние, как в КХЛ.

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